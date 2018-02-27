Конспирологи заявили, что мировая элита собирает собственное богатство и постепенно перебирается в Новую Зеландию.

В последнее время в мире происходит слишком много аномалий и катаклизмов, словно природа начала вести войну с человечеством. Более того, самые богатые семьи мира начали строительство убежищ в вышеприведенном уголке земного шара, сообщают ИноСМИ.

Семейство Барухов приобрело 20 тысяч акров земли. Следует отметить, что богачи привезли в данные окрестности много тяжелой техники для строительства подземного города, что напугало местных жителей.

Ротшильды остановились на 12000 акрах.

Ранее в научном мире рассказали о стремлении элиты укрыться от природных катастроф в подземных мегаполисах. Так, в Соединенных Штатах было подготовлено более десяти тысяч обвинительных заключений, что привело к аресту и ведущих апологетов Нового мирового порядка (NWO). По неподтвержденной информации, многие из них были доставлены на военно-морскую базу в заливе Гуантанамо, чтобы дожидаться там своего суда.

Но многие главы NWO попытаются избежать этого обвинения.

Тайные подземные города не являются теорией заговора, о чем многие могут сейчас спорить. По словам осведомителя Кори Гуда, эти объекты находятся в стадии строительства с момента окончания Первой мировой войны.

Многие объекты все еще строятся. Строительство таких городов стало возможным после изобретения и создания высокотехнологичных машин modernster, что до сих пор поражают наше воображение.

Машины, которые работают так загадочно, как их неправильно понимают, как корабли антигравитации, летящие в космосе.