НЕТ, не хочу писать о Ходжалинском геноциде только в один единственный день в году – 26 февраля. Эта память должна стучать нам в сердца без датных поводов: каждый день, каждый месяц, весь год. Лишь тогда Ходжалы станет общеизвестным среди народов мира символом преступлений против человечности, как Бабий Яр, Хатынь, Лидице, Сонгми, Сребренница. «Ходжалы – место, где умерла человечность», — точно отметил помощник президента Турции Р. Эрдогана Ялчын Топчу. Это романная фраза, за которой огромные пласты смыслов, значений, ассоциаций, Главное – в ней звучит назидание человечеству об опасности армянской земельной жадности, перерастающей в оголтелый вандализм. Господа журналисты! Так давайте писать о Ходжалах без привязок к февралю! А просто когда свербит в сердце от неизбывной тоски по оккупированным землям, когда ноет душа при воспоминаниях о 63-х маленьких ходжалинцах, которым сейчас было бы 27, 30, 35…

И вот что важнее всего! Это больше не повторится! Азербайджанцы больше никогда не будут согнаны в ад этнической тирании. Ужас Ходжалинского геноцида не случится с нами уже НИКОГДА! Потому что теперь мы живем в другой стране — в суверенном Азербайджане с сильной армией, сильным Президентом и сильным державным хребтом.

В 2008-ом году, когда по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой был дан старт международной информационно-агитационной кампании «Справедливость Ходжалам», ставилась грандиозная задача донести правду о фактическом геноциде мирных азербайджанцев со стороны армянских бандформирований. Сложность была в том, чтобы пробить глыбу уверенной неосведомленности мирового сообщества, которое не готово было, да и не хотело, слышать об армянском вандализме дабы не разрушить веками ловко сколоченный образ опечаленных псевдогеноцидом армян.

Результат деятельности Фонда за минувшие 10 лет весьма впечатляет. Проведены сотни акций в десятках крупных городов мира, офисах международных организаций вплоть до штаб-квартиры ООН в Женеве. В 2010 году парламентская ассамблея Организации Исламская конференция приняла резолюцию, рекомендующую парламентам 51-го государства признать Ходжалинскую трагедию преступлением против человечности. Начиная с 2012 года, Ходжалинская резня была квалифицирована как геноцид в решениях Сената Мексики, Пакистана, парламентов Колумбии, Чехии, Румынии, Боснии и Герцеговины, Перу, Панамы, Иордании, Национального Конгресса Гондураса, комитета внешних связей Национальной ассамблеи Республики Судан, Джибути и др.

В США основа для официального признания Ходжалинской резни как геноцида была заложена в 2010 году палатой представителей штата Массачусетс. Далее год за годом примеру этого штата следовали Техас, Нью-Джерси, Джорджия, Мэн, Нью-Мексико, Арканзас, Миссисипи, Оклахома, Теннесси, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Коннектикут, Флорида, Индиана, Юта, Айдахо, Аризона.

Заметьте, вся эта работа была проделана отнюдь не в тепличных условиях, Наоборот, приходилось расчищать поле, начиненное ядовитыми минами вопиющей дезинформации, преодолевать зашумление европейского политического чиновничества, подпевающего армянству. В ходе кампании многое из задуманного получилось, потому что был задан правильный тренд – показать миру ИЗУВЕРСКУЮ ЖЕСТОКОСТЬ ИЗБИЕНИЯ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. Вот почему на фоне крупной цифровой статистики сотен тысяч убиенных в войнах и кровавых этнических конфликтах конца ХХ – начала XXI вв. 613 продолжает зиять большой кровавой раной. Прогрессивно мыслящий политический истеблишмент в разных странах мира содрогнулся от того, что за одну ночь город с мирным населением был превращен в ад, пепелище, где бушевали костры из заживо сожженных детей…

В 2018 –ом, который по Распоряжению Президента Азербайджанской Республики обрел значимость еще и как год 100-летия геноцида азербайджанцев, Ходжалинская трагедия обрела новый символический смысл. Она зазвучала как ПОСЛЕДНИЙ душераздирающий аккорд геноцида азербайджанцев со стороны армянских национал-фашистов. Этнические чистки, учиненные дашнакско-большевистскими вооруженными отрядами в начале ХХ века в Иреване, Баку, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Шемахе, Кубе, в более изощренном проявлении, как всепожирающая чудовищная геенна повторились в Ходжалах в конце последнего столетия второго тысячелетия.

Почему армянские головорезы с таким ожесточением истребляли мирных жителей? На этот вопрос 15 декабря 2000-го года цинично ответил нынешний президент Армении Серж Саркисян в бытность министром обороны. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу он фактически признал, что армянские бандформирования намеренно учинили акт вандализма против человечности: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне — люди, которые не смогут поднять руку на мирное население. Нужно было все это переломить. Так и получилось». Таким образом, президент Армении сам представил доказательство своей преступности. Факт, что именно он отдавал приказ об этнической чистке мирных ходжалинцев. А это в международной правовой практике квалифицируется как ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Но это лишь видимая часть айсберга. Есть и другая причина, по которой армянские экстремисты уничтожили древний азербайджанский город Карабаха. Им надо было стереть с лица земли древний некрополь и все носители Ходжалы-Кедабекской культуры. И они совершили акт вандализма общемирового масштаба. Сегодня следы этого важного для мировой культуры пласта остались лишь в труде академика Б.Пиотровского «Археология Закавказья с древнейших времен до 1 тысячелетия до н. э», изданного в 1949 г. Видно, армянам трудно было переварить то, что в этом пласте древней культуры 13-7 вв. до н. э. нет даже намека на присутствие армян в Карабахе.

Речь идет об археологической культуре Центрального и Восточного Закавказья эпохи поздней бронзы и раннего железа, которая названа по первым на-ходкам в 90-ом году XIX в у сёл Ходжалы и Кедабек в Азербайджане.

Дело в том, что некоторые черты образцов материальной культуры из данных могильников имеют непосредственное сходство в технике изготовления, орнаментации, отражении мифологических представлений, выраженных в особенностях погребального обряда с более ранними, синхронными и более поздними могильниками на этой же территории и соседними археологическими культурами. Иными словами, поскольку в эпоху бронзы исконное население Кавказа не имело национальных особенностей, как сейчас, Ходжалы-Кедабекская культура относится ко всему коренному населению Кавказа, входящему в кавказскую языковую семью. На беду армян, это четкое доказательство того, что никакого пришлого индоевропейского элемента в этой культуре не было.

Поскольку армянский этнос и язык относятся к индоевропейской языковой семье, никак не может быть следов армян в археологических памятниках данной культуры.

В скобках отметим, что первое появление индоевропейцев на Кавказе связано с вторжением скифов и киммерийцев, которые появились на исторической арене во второй половине 8-7 вв. до н э. и также не имели никакого отношения к армянам. В то время армянский народ еще не вступил в этногенетическую фазу, т. е не было конкретных признаков его народообразования.

Ни мечом и огнем, ни выкалыванием глаз детям и снятием скальпов со стариков, ни жестоким насилием женщин и кощунственным жертвоприношением азербайджанских юношей радикальное крыло воинствующего армянства не смогло доказать автохтонность армян в Карабахе. Все факты против них! Им удалось другое – поразить здравомыслящее мировое сообщество масштабом нечеловеческой жестокости в методологии этнических чисток и дискредитации ценностей гуманизма.

Шелале Гасанова, Заслуженный Журналист Азербайджана, специально для Minval.az