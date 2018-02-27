Сотрудники Государственной Пограничной Службы предотвратили попытку перевоза наркотических веществ на территорию страны через Каспийское море.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС 23 февраля 2018 года сотрудники контрольного пункта Береговой Охраны ГПС обнаружили неизвестное вещество на поверхности пограничных вод.

Водная поверхность была осмотрена из расчета неподвижных и подвижных координат плавающего средства, после чего были обнаружены и изъяты три пакета, прикрепленных якорем к бую.

Во время осмотра было обнаружено 1325 гр. марихуаны, 560 гр.героина, а также 80 гр. кристального вещества, похожего на героин.

По факту проводятся следственные и оперативные мероприятия.