Глава Минфина США Стивен Мнучин обозначил более конкретные сроки введения новых антироссийских санкций. ​Соответствующее заявление последовало во время его выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сообщает РБК.

«Вы можете рассчитывать, что санкции будут введены в ближайшие 30 дней», — сказал Мнучин. «Мы применяем все существующие санкции и вводим новые», — добавил он.

Ранее глава американского Минфина говорил, что его ведомство работает над новыми санкциями против России. Выступая в конце прошлой недели на брифинге в Белом доме, Мнучин, рассказывая о новых американских санкциях против КНДР, упомянул и Россию.

«Вы меня об этом еще не спрашивали, но мы работаем над санкциями в отношении России», — сказал тогда глава американского министерства. И пояснил, что его ведомство тесно сотрудничает с ФБР, предоставляя необходимую информацию в рамках дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В случае необходимости могут быть приняты новые санкционные меры, уточнил Мнучин. ​«Я вернусь сюда в течение следующих нескольких недель, чтобы поговорить об этом», — добавил он тогда.

На прошлой неделе Reuters со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что новые санкции против России в ответ на предполагаемое вмешательство в выборы американского президента готовятся, а их промедление связано со сложностью юридической процедуры.