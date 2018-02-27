США призвали Турцию отказаться от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, иначе против Анкары могут ввести санкции, пишет Haberturk со ссылкой на источник в Вашингтоне.

Издание сообщает, что неназванный американский чиновник выразил беспокойство из-за покупки Турцией российских ЗРК, поскольку они могут «негативно повлиять на оперативную совместимость НАТО», и допустил, что в свете недавно принятого конгрессом закона США могут ввести санкции в отношении Анкары.

«Мы хотим помочь Турции найти лучшую альтернативу, чтобы удовлетворить ее потребности в противовоздушной обороне», — заявил чиновник.