В Москве в Еврейском музее и центре толерантности сегодня проходит мероприятие, посвященное 26-й годовщине Трагедии в Ходжалы.

Как передает «Вестник Кавказа», чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы в своем выступлении отметил, что ровно 26 лет назад в Ходжалы произошла именно трагедия — другое слово подобрать очень трудно. «В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, отряды, при поддержке 366 мотострелкового полка тогдашнего СССР напали на город Ходжалы. После очень серьезной подготовки, из-за артиллерии, тяжелых орудий, танков к утру подожженный, горевший город был взят и практически города Ходжалы не существовало, его сравняли с землей. Местные жители, спасаясь от обстрела, от выстрелов, вынуждены были бежать в горы. По дороге безоружных людей расстреливали специальные люди, специальные посты, армянские вооруженные банды. Дети и старики, не выдержав холода, замерзали. Кто-то пропал без вести. Многие девушки и женщины оказались в плену. Количество жертв до сих пор доподлинно никому не известно, но, конечно, оно значительно больше чем те официальные цифры, которые сегодня озвучиваются. Но и эти цифры ужасают. 613 человек убиты. 487 человек стали инвалидами, калеками. 1275 мирных жителей, среди них старики, дети и женщины, попали в плен. О судьбе более чем 150 человек до сих пор неизвестно», — рассказал дипломат.

«Это был настоящий геноцид, осуществленный с особой жестокостью. Многие жертвы были сожжены заживо, кому-то отрубили голову, кому-то выкололи глаза. Следы издевательств были обнаружены на телах беременных женщин. И этих людей убивали только за то, что они азербайджанцы, только за то, что они жили в Ходжалы, только за то, что они жили в Карабахе», — подчеркнул Полад Бюльбюль оглы.

На мероприятии также выступили депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы «Россия-Азербайджан» Дмитрий Савельев, председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских дней» Григорий Трофимчук, старший научный сотрудник института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Ильгар Мамедов, режиссер, драматург Эфраим Абрамов, представляющий на мероприятии Международную ассоциацию дружбы Азербайджан-Израиль («АзИз»), заведующий юридическим отделом аппарата Милли Меджлиса, эксперт Венского управления ООН по преступности, доктор юридических наук Низами Сафаров.