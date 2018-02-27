В столице Нидерландов Амстердаме состоялся концерт-реквием, посвященный 26-ой годовщине Ходжалинского геноцида, который был организован Конгрессом азербайджанцев Европы (КАЕ) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

Как сообщает АПА, мероприятие началось с исполнения гимна Азербайджана. Затем участники мероприятия почтили минутой молчания светлую память жертв Ходжалинской трагедии.

Мероприятие, в котором принимали участие помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Назим Ибрагимов, президент Конгресса азербайджанцев Европы Сахиль Гасымов прошло в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!».

Вниманию собравшихся был представлен документальный фильм Фонда Гейдара Алиева про Ходжалинский геноцид в рамках Международная информационной кампании. Глава КАЕ Сахиль Гасымов объявил о старте новых мероприятий в Европе в рамках кампании «Справедливость для Ходжалы!».

На мероприятии также участвовали народный поэт Азербайджана Сабир Рустамханлы, председатель женского объединения «Азери-Тюрк» Танзиля Рустамханлы, глава медиа-группы «Ени Мусават» Рауф Арифоглу, президент АПА Холдинг Вюсаля Махиргызы, глава медиа-группы «Телеграф» Айнур Джамалгызы, главный редактор ИА «Репорт» Мурад Алиев, руководитель сайтов “Haqqin.az» и «Virtualaz.org» Эйнулла Фатуллаев.