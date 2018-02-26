Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал сарказмом свое заявление о том, что женщин-повстанцев необходимо расстреливать в половые органы, передает Reuters.

Дутерте выразил возмущение в отношении «амазонок», которые оставили своих детей, чтобы присоединиться к Новой народной армии – боевому крылу Коммунистической партии Филиппин.

«Я сказал, вы сумасшедшие женщины… Я прикажу расстрелять вашу вагину… Это правда. Это своего рода сарказм», — сказал он.

Дутерте подвергся критике со стороны женских и правозащитных организаций после подобного заявления. В обращении к группе бывших повстанцев он вспомнил о своем приказе, которые отдал войскам будучи мэром города Давао.