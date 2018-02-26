Президент Молдовы Игорь Додон считает, что страна не станет членом Евросоюза. Об этом он заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

По его словам, к такому шагу не готовы ни Молдова, ни Брюссель, а сама страна может выжить «за счёт дружбы и с теми, и с другими». Додон подчеркнул, что немалую роль играет русскоязычное население, которое составляет треть страны.

— Я думаю, что Молдова не должна быть ни членом НАТО, ни членом ОДКБ, потому что Молдова не выживет, если её попытаются использовать в каких-то военных целях, — подчеркнул президент.