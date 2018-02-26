Конгресс азербайджанцев мира (КАМ) требует от официальных лиц Ирана положить конец политике насилия, а также отнестись с уважением к желанию народов страны обучаться на родном языке.
B заявлении Правления КАМ выражено требование восстановить обучение азербайджанских тюрков на родном языке.
B документе отмечено, что КАМ одобряет и защищает движение проживающих в Иране соотечественников «Движение Родного Языка».
«Борьба иранских тюрков во имя обучения, изучения и охраны азербайджанского языка является для народа вопросом жизни и смерти», говорится в заявлении, текст которого приводит азербайджанский интернет-портал contact.az.
Официальный Тегеран все еще не выразил своего отношения к заявлению КАМ.
По различным источникам численность азербайджанского населения в Иране колеблется между 15-35 млн. Это 18-50% от всего населения Ирана. Тем не менее, в местах компактного проживания азербайджанцев в Иране — Bосточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Ардебиль и другие провинции, школ на азербайджанском языке нет.
Азербайджанцы, проживающие в Иране, неоднократно проводили акции с требованием открытия школ на азербайджанском языке, поднимали этот вопрос в парламенте страны.
Конгресс азербайджанцев мира является международной организацией, объединяющей часть азербайджанской диаспоры.
Структура была создана в 1997 году в США, отделения Конгресса имеются в 30-ти странах мира.
Ежегодно 21 февраля отмечается в мире как «День родного языка».