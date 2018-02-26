Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал интервью корреспонденту телеканала «Россия-24».

Интервью вошло в репортаж в связи с Ходжалинским геноцидом, который вышел в эфир телеканала 26 февраля.

«Мы помним об этом, мы никогда не забудем. Азербайджан должен стать сильнее для того, чтобы эта трагедия не повторилась. С чувством боли, скорби за невинно убитых, с чувством невосполнимой потери по жертвам. Одновременно с чувством решимости укреплять нашу страну, укреплять ее экономический и военный потенциал с тем, чтобы никогда в будущем азербайджанский народ не столкнулся с такой трагедией», — заявил Ильхам Алиев.

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