Согласно утвержденному Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым плану мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии, проведены ряд мероприятий в воинских частях Министерства Обороны.

Как сообщает сайт МО АР, сегодня личный состав воинских частей посетил памятники «Ходжалинского геноцида» в Баку и других городах. На занятиях по общественно-политической подготовке прочитаны лекции по этой теме, а в рамках международной кампании «Справедливость для Ходжалы» проведены мероприятия и встречи со свидетелями трагедии.