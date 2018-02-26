Несколько десятков крымских татар начали голодовку в знак протеста против сноса мечети в жилом массиве Стрелковая в Симферополе. На месте молитвенного сооружения хотят возвести жилой комплекс «Крымская роза» на 9 тысяч квартир, сообщает «Новая газета».

По данным издания, Стрелковая была пустующей землей, пока в 2006 году ее не заняли крымские татары путем самозахвата — после возвращения из депортации украинские власти не предлагали репатриантам других вариантов. Там же построили мечеть. Легализацию массива и построенных жилых домов чиновники Украины начали, но не успели завершить из-за «крымской весны».

В начале февраля Валерий Семененко, директор фирмы, которая должна построить микрорайон «Крымская роза», обещал, что на Стрелковой будут снесены все незаконные строения. Также он заявил, что безопасность эксплуатации десятиметровой мечети, учитывая сейсмическую активность региона, под вопросом.

В знак протеста ветеран национального движения крымских татар Фазил Ибраимов объявил голодовку. Он заявил, что намерен добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблему. Но встречи не состоялось — его отправили в СИЗО по подозрению в мошенничестве с землей. Акцию продолжили другие татары — для голодовки выделили помещение в доме имама в Стрелковой.

Как рассказала изданию пресс-секретарь Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК) Зера Эмирсуин, представители ДУМК, застройщика и правительства Крыма уже провели переговоры, на которых мечеть решили сохранить. Она выразила надежду, что несоответствие сооружения строительным нормам не должно стать поводом для ее сноса. О реакции протестующих татар на это заявление не сообщается.