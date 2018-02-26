В Грузии разработан инновативный метод для изучения азербайджанцами государственного языка.

Как сообщает АПА, презентация соответствующего проекта состоялась на встрече в Комитете по образованию, науке и культуре парламента Грузии.

Председатель Общества активных женщин-азербайджанок Грузии Гюльтякин Мустафаева отметила, что инновативный метод будет применяться в первую очередь в регионах проживания азербайджанцев, в частности в сельской местности: «Метод предусматривает изучение грузинского языка с применением визуальных и других эффектов. Проект охватит не только школьников, но и всех желающих изучить грузинский язык».

Председатель Комитета по образованию, науке и культуре Мариям Джаши сообщила, что пилотный проект возможно будет реализован в Квемо-Картли.