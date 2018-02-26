Азербайджанские студенты, получающие образование в Шотландии, провели в центре города Абердин акцию, посвященную 26-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с диаспорой, в акции наряду с азербайджанскими студентами приняли участие и другие наши соотечественники. Участники акции, держа в руках флаг Азербайджана и плакаты, отражающие Ходжалинский геноцид, скандировали различные лозунги.

В рамках мероприятия местным жителям и гостям были розданы брошюры, на которых отражена информация о Ходжалинском геноциде и армянской агрессии. Они предоставили содержательную информацию об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и его тяжелых последствиях, проблемах беженцев и вынужденных переселенцев, а также тяжелой судьбе города Ходжалы и его азербайджанских жителей, уничтоженных в одну ночь.

Акция завершилась чтением обращения, адресованного международным организациям и мировым государствам.

В обращении требуется признание Ходжалинского геноцида и дача ему правовой оценки, а также оказание давления для того, чтобы положить конец агрессорской политике Армении.