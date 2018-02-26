Легенда индийского кино Шридеви утонула в ванне в номере отеля. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Gulf News в понедельник, 26 февраля.

В крови женщины найдены следы алкоголя. Отмечается, что актриса потеряла сознание, после чего захлебнулась. По факту смерти начато расследование.

Представитель правоохранительных органов Дубая заявил порталу, что полицейские и судмедэксперты все еще выясняют обстоятельства гибели Шридеви — судебно-медицинский отчет пока подтвердил лишь то, что она утонула.

Накануне стало известно, что актриса умерла в Дубае в возрасте 54 лет. Она приехала в ОАЭ на свадьбу племянника.

Шридеви — одна из популярнейших звезд индийского кино. За свою карьеру она снялась в 265 фильмах, среди которых «Грустная история», «Подарок», «Чандни», «Плутовка», «Мгновения любви» и «Сбившиеся с пути». Играла в кино на четырех разных языках: хинди, тамильском, телугу и малаялам.