В австралийском Мельбурне прошло мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду, сообщили в понедельник Trend в почетном консульстве Азербайджана в Австралии.

В мероприятии, организованном консульством, приняли участие проживающие в Мельбурне соотечественники, представители медиа, жители города.

На мероприятии минутой молчания была почтена память погибших во время Ходжалинского геноцида.

Выступавшие подчеркивали, что сегодня 26-я годовщина этой страшной трагедии, и в этот день тысячи людей в Баку чтят память жертв Ходжалинского геноцида.

Было отмечено, что Ходжалинский геноцид – самая страшная трагедия, произошедшая в истории азербайджанского народа в конце ХХ века, и сейчас армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является источником самой большой угрозы для региона.

Выступившие на мероприятии отметили, что армянские националисты, продолжая свои грязные деяния, обостряют ситуацию на линии соприкосновения войск, постоянно нарушают режим прекращения огня.

Было подчеркнуто, что кампания «Справедливость для Ходжалы!» по донесению до мировой общественности правды о трагедии, осуществляемая по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, дает успешный результат.