Азербайджанец стал причиной многокилометровой пробки в Германии, пишет «Спутник» со ссылкой на немецкое издание Marl Aktuelle.

Сообщается, что накануне водитель тягача из Азербайджана потерял управление и врезался в разделительное ограждение на трассе А43 между городами Хальтерн и Реклингхаузен в земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате дорожно-транспортного происшествия два автомобиля Mercedes, которые перевозились на тягаче, упали с него на дорогу, перекрыв движение на несколько часов. Отмечается, что из-за невозможности проехать на шоссе образовалась автомобильная пробка в пять километров в направлении Реклингхаузена.

Ущерб в результате дорожного происшествия составил более десяти тысяч евро. Сам водитель, как сообщает издание, получил легкие ранения и был доставлен в больницу.