УЕФА выделит на развитие футбола в Европе рекордные гранты.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, решение было принято сегодня на 42-м Конгрессе УЕФА в Братиславе.

В 2020-2024 годах УЕФА выделит 55 национальным ассоциациям 775,5 миллиона евро солидарной помощи в рамках проекта развития HatTrick V. В результате каждая из национальных ассоциаций Европы, в том числе АФФА, сможет получить в 2020-2024 годах до 14,1 миллиона евро. Эта сумма на 30% превосходит охватывающий 2016-2020 годы проект с бюджетом 600 млн евро.