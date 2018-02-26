«Ходжалинская трагедия — самая кровавая трагедия в истории человечества», — написал на своей странице в Facebook экс-премьер Турции, депутат от правящей Партии справедливости и развития Ахмет Давутоглу.

По его мнению, Ходжалинская трагедия, которая было совершена против братского народа Азербайджана, еще больше объединила наши сердца.

Давутоглу отметил, что кровавая Ходжалинская трагедия, которая было совершена против братского народа Азербайджана, еще больше объединила наши сердца.

«Нет никаких сомнений в том, что рано или поздно все оккупированные азербайджанские территории будут освобождены и граждане Азербайджана вернутся на свои исконные земли», — написал он.