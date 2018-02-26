Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на критику о том, что в свое время договорился с Азербайджаном о проведении гонок в столице этой страны, не обладающей особыми гоночными традициями.

«Я был прав, когда договаривался с Азербайджаном. Да, эта страна без особой истории автогонок, но она готова платить деньги за то, чтобы быть частью сезона. Гран-при Азербайджана был самым ярким в прошлом сезоне. Тем не менее, неопределенность в будущем «Формулы-1» должна настораживать местных промоутеров», — сказал он (цитата по Reuters).