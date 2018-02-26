Одна из шотландских пивоваренных компаний анонсировала открытие отеля, в каждом номере которого будет специальный кран для крафтового пива.

Как сообщает издание «Вокруг света», отель примет первых гостей в шотландском Абердиншире уже в конце следующего года. По замыслу авторов проекта, постояльцы отеля смогут попробовать пенный напиток не предпринимая усилий. Достаточно будет открыть кран в спальне или заглянуть в холодильник, который, кстати, будет размещен в ванной комнате. Отель, рассчитанный на 26 номеров, строится прямо напротив пивоварни.

Строительство стало возможным благодаря краудфандингу. Еще в 2009 году авторы идеи запустили сбор средств на проект в интернете, в итоге удалось собрать около 53 миллионов фунтов стерлингов. Пожертвовавшие деньги на строительство пользователи (а их оказалось более 73 тысяч) получат право приоритетного бронирования в новом отеле.

