Разгром наемников ЧВК «Вагнер» в Сирии американскими войсками показал, что российским войска будет очень сложно воевать против западных армий.

Об этом сообщается в опубликованном на «Обозревателе» блоге российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра.

«Оказалось, то, что годится на Донбассе — не очень годится против американцев в Сирии. Между российской и американской армиями действительно технологический разрыв. Касательно операции в Сирии, то с одной стороны у нас была маленькая тактическая батальонная группа с тяжелым вооружением, танками, бронетехникой, система залпового огня, гаубицы, минометы, а у американцев были пару десятков спецназовцев и курды, местное ополчение, у которых ничего не было, кроме легкого вооружения», — пишет Фельгенгауэр.