«Если в мире есть справедливость, виновники Ходжалинского геноцида должны быть наказаны. Необходимо дать оценку этому преступлению против человечества и наказать виновных».

Об этом турецкому агентству Anadolu сказал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

По его словам, Баку прилагает усилия для того, чтобы мировая общественность признала Ходжалинский геноцид, имевший место 26 лет назад. Необходимо расследовать причины этих событий, и кто за ними стоял.

«Мы работаем в направлении признания мировой общественностью этого преступления против человечества. Парламенты более 10-и стран приняли решения в связи с Ходжалинским геноцидом. Безусловно, признание того или иного геноцида требует времени. Но мы считаем, что если в мире есть справедливость, действует международное право, виновники Ходжалинского геноцида должны понести наказание. Они его совершили. Необходимо дать оценку этому преступлению против человечества и наказать виновных», — сказал помощник президента.

А.Гасанов отметил, что историки должны провести исследования, а государства — признать на основе этих исследований события той ночи геноцидом.

«В течение одной ночи из-за своей этнической принадлежности были убиты азербайджанцы: старики, дети, женщины, мужчины. Были убиты без вины. Преступники хотели, чтобы азербайджанцы покинули эти земли, а они могли построить здесь долгожданную «Великую Армению». Из-за этих территориальных претензий были уничтожены представители одной нации», — подчеркнул он.

Коснувшись решения Палаты представителей Нидерландов о признании так называемого «геноцида армян», А.Гасанов отметил, что до принятия решения нужно провести расследование.

«В истории не было геноцида армян. Это надуманное требование, которое армяне выдвигают на протяжении 100 лет. Они хотят получить компенсацию от турецкого народа и для этого обвиняют его в том, чего турки не совершали, оказывают на них давление. К сожалению, некоторые страны принимают аналогичные решения без проведения всяческих разбирательств. Мы этого решительно не одобряем. Несправедливость решения в том, что Турцию обвиняют в событиях, которых не было.

Пусть те, кто сегодня обвиняют Турцию в совершении 100 лет назад «геноцида» против армян, обратятся к архивам. Пусть этот вопрос исследуют историки. Мы примем любое их решение. Но армяне не хотят этого делать, потому что подобных событий в действительности не было», — сказал он.

Он подчеркнул, что обвинения в адрес Турции и давление, которому она подвергается со стороны мировой общественности по вопросу так называемого «геноцида», имеют под собой политическую подоплеку.

Коснувшись операции «Оливковая ветвь» в Африне, Али Гасанов также отметил, что Азербайджан будет поддерживать Турцию столько, сколько хватит сил:

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган каждый раз заявляет: «Ни в этой операции, ни в каких-либо других операциях Турция не претендует ни на одну пядь чужой земли. Но она не была и не будет милостива к террористам, которые оказывают давление на турецкий народ, представляют угрозу целостности турецкого государства, желают нарушить ее территориальную целостность и единство турецкого народа».

Азербайджан в свою очередь считает, что операция в Африне — это право Турции на обеспечение своей безопасности.

Эта операция проводится не с целью захвата сирийских территорий, оккупации Африна, а против сил, которые угрожают целостности и безопасности Турции. После того, как эти угрозы будут нейтрализованы, Турция продолжит деятельность в своих пределах. Обвинять Турцию из-за этой операции несправедливо».

Помощник президента подчеркнул, что дружба между Азербайджаном и Турцией нерушима.

«Основу этой дружбы заложили наши лидеры. Великий Ататюрк сказал: «Радость Азербайджана — радость Турции, его печаль — наша печаль». Гейдар Алиев же говорил: «Одна нация — два государства». У нас одна судьба, одни радости, одни печали. Азербайджан и Турция сильнее вместе. Мы сделаем все для сохранения этой дружбы. А те, кто захотят встать между нашими народами, будут повержены», — сказал Али Гасанов.