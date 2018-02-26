Российский президент Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета Безопасности, об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, были обсуждены ситуация в Восточной Гуте, провокации со стороны террористов и внутрироссийские вопросы.

— Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов… — сообщил Песков.

Что касается внутрироссийской социально-экономической повестки дня, то на совещании обсуждали превентивные мероприятия по защите населения и инфраструктуры от будущих паводков и лесных пожаров.