В США приговоренный к смертной казни преступник остался жив, так как медицинский персонал не смог найти вену для введения инъекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Metro.

Дойла ли Хэмма осудили за убийство управляющего отеля Патрика Каннингема в 1987 году. Казнь должна была состояться на прошлой неделе.

В течение двух часов Хэмму пытались вколоть смертельную инъекцию, хлопали и ощупывали его тело в поисках подходящей вены, однако в итоге только причинили ему боль.

Возмущенный адвокат заключенного уже заявил, что его подопечному вообще нельзя было делать уколы. Дело в том, что из-за долгого употребления наркотиков, лечения от рака (у него была диагностирована лимфома) и гепатита вены Хэмма были сильно повреждены.

По факту неудачной казни проводится расследование. Хэмм пока остается жив.