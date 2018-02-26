После выписки из больницы пострадавшая в результате пожара на улице Салмышской, 58/1 девочка попадет к временным опекунам. Семья, пожелавшая взять к себе ребенка, уже оформляет все необходимые документы.

Об этом пишет российский интернет-портал ria56.ru.

Девочка до сих пор находится в больнице, но уже пришла в сознание. Местные власти готовы оказать ребенку всю необходимую психологическую и юридическую поддержку. Сегодня ее навестили начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Оренбурга Елена Марсакова вместе с врачом-психологом.

– Девочка пришла в себя, чувствует себя нормально. Сейчас важно, чтобы первое общение с ней было подготовлено. Помочь ребенку адаптироваться к реалиям поможет специалист-психолог, – отметила Елена Марсакова. – Родные девочки погибли при пожаре, она считается сиротой. Для того чтобы ребенок после выписки из больницы попал в семью, сейчас в администрации города занимаются оформлением временной опеки. Временных опекунов помогли найти через областную общественную организацию «Национальный Конгресс азербайджанцев Оренбуржья». В настоящий момент семья собирает необходимые документы.

Председатель областной общественной организации «Национальный Конгресс азербайджанцев Оренбуржья» Аладдин Гусейн оглы Мамедов сообщил, что в настоящее время найден биологический отец девочки.

– Отец проживает в Азербайджане и готов выехать сюда. При поддержке администрации города мы договорились, как провести эту процедуру, – рассказал Аладдин Гусейн оглы Мамедов.

Елена Марсакова пояснила, что временная опека необходима для того, чтобы девочка находилась в семье до приезда отца и прохождения им всех необходимых процедур и экспертиз. Кроме того, в оренбургской школе, где обучалась девочка, ждут ее возвращения. Родители, учителя и дети собрали записки со словами поддержки и игрушки для ребенка и уже передали их в больницу.

Напомним, серьезный пожар в квартире дома № 58/1 по улице Салмышской произошел 12 февраля. Тогда на месте погибли двое мужчин, еще двое детей скончались по дороге в больницу. На днях в лечебных учреждениях скончались еще две женщины. В настоящее время по факту гибели уже шести человек при пожаре в региональном СК расследуют уголовное дело.