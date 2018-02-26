В ходе одного из мероприятий, прошедших на днях в ОБСЕ с участием бывшего руководителя «Института мира и демократии» Лейлы Юнус и правозащитника Эмина Гусейнова, произошел курьезный инцидент, вызвавший осуждение азербайджанской общественности.

Участвовавшие в работе 17-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ депутаты Милли Меджлиса Эльшад Гасанов, Кямран Набизаде, Таир Миркишили также посетили данное мероприятие.

Когда азербайджанские депутаты обратились к Лейле Юнус с вопросом, почему она не затрагивает в ходе своего выступления вопрос о жертвах геноцида в Ходжалы, о миллионе азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, та стала смеяться и аплодировать.