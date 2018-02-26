Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «в ближайшее время» выступит на сцене московского театра «Школа современной пьесы» (ШСП) в роли Фамусова в спектакле «Русское горе… от ума». Об этом НСН сообщил представитель пресс-службы либерал-демократов Александр Дюпин. По его словам, появлявшиеся ранее сообщения, что это произойдет 22 февраля, не были согласованы с Жириновским.

«Он пока не играл там. Но думаю, это произойдет в ближайшее время. Директор театра просто поторопился сообщить о дате, когда она еще не была оговорена», — заметил он.

В партии не знают, были ли какие-то протесты со стороны зрителей в связи с недоразумением.

«Нам об этом неизвестно, нужно в театре уточнить Мы же пресс-релиз такой не рассылали, что он будет участвовать 22 числа. Об этом заявил директор», — подчеркнул он.

Ранее художественный руководитель ШСП Иосиф Райхельгауз рассказал, что в театре идут репетиции спектакля с участием Жириновского.

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