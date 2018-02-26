Искусственные части тела человека, человеческая кровь, кровь животных, используемая в терапевтических, профилактических или диагностических целях, включены в классификацию высокотехнологичной продукции.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в «Классификации высокотехнологичной продукции» AZT 051-2018, утвержденной решением Коллегии Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам и вступившей в силу 24 февраля.

Предназначенные для органотерапии высушенные, измельченные и приведенные либо не приведенные в порошковый вид железы и другие органы, экстракты секреций, предназначенные для органотерапии желез или других органов, другие вещества человеческого и животного происхождения, не включенные в другие группы и предназначенные для терапии или профилактики, также были включены в список высокотехнологичной продукции.

Отметим, космическое оборудование, оргтехника и компьютеры, электроника — телекоммуникация, научные приборы, электрооборудование, химикаты и военная техника включены в раздел группы высокотехнологичной продукции на основе Международной стандартной торговой классификации.