23 февраля Владимиру Путину презентовали в Кремле военный инновационный технополис «Эра», строительство которого ведется в Анапе. Для этого в Андреевском зале Кремля установили специальный макет города.
Изучая фотографии с мероприятия, сообщество «Лентач» обнаружило на макете уменьшенную копию билборда, призывающего голосовать на выборах президента 2018 года за Владимира Путина.
Путину показали макет военного технополиса и даже на нём есть маленький предвыборный бигбордик с самим Путиным.
Пруф: https://t.co/owZl0fBHCA
Возможно, если присмотреться, то можно заметить маленькую полицейскую машину, охраняющую плакат pic.twitter.com/uWI0a1QB9U
— Лентач (@oldLentach) 26 февраля 2018 г.