23 февраля Владимиру Путину презентовали в Кремле военный инновационный технополис «Эра», строительство которого ведется в Анапе. Для этого в Андреевском зале Кремля установили специальный макет города.

Изучая фотографии с мероприятия, сообщество «Лентач» обнаружило на макете уменьшенную копию билборда, призывающего голосовать на выборах президента 2018 года за Владимира Путина.