Москва не будет вести переговоры об условиях отмены наложенных на нее санкций. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы не просим никогда ни у Европейского союза, ни у других стран, которые к санкциям присоединились, эти санкции снимать, не будем какие-то переговоры вести об условиях снятия санкций», — сказал Лавров по итогам переговоров с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

При этом глава МИД РФ отметил, что российская сторона готова уходить от политики изоляционизма, которая касается и самоизоляции, и попыток других стран изолировать Россию.