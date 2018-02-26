«Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы не ассимилируются».

Как сообщает АПА, об этом в Марнеули на встрече с азербайджанской молодежью и представителями общественности, проводимое в рамках кампании «От независимости к свободе — 100-летие Республики», заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Отвечая на вопрос молодого человека азербайджанской национальности о проблемах интеграции национальных меньшинств, глава государства сказал, что азербайджанцы проявляют активность в политической, культурной и деловой жизни Грузии: «Государство выделяет средства для изучения грузинского языка представителями национальных меньшинств. Каждый год в Марнеули широко отмечается праздник Новруз. В Грузии чтят национальные традиции и обычаи Азербайджана, и никаких ограничений в этой области нет».