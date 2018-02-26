В середине марта ожидается визит премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и главы МИД Мевлюта Чавушоглу в Азербайджан.

Об этом сказал Trend в понедельник источник в правительстве Турции.

По словам источника, ожидается, что Йылдырым и Чавушоглу примут участие в работе VI Глобального Бакинского форума, который пройдет 15-17 марта при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана и организации Международного центра Низами Гянджеви.

По словам источника, также запланированы встречи Йылдырыма и Чавушоглу с официальными лицами Азербайджана.

Отметим, что в VI Глобальном Бакинском форуме планируется участие президентов Албании Илира Меты, Черногории Филипа Вуяновича, члена Президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича и президентов других стран, премьер-министров, министров, бывших глав государств и правительств, являющихся членами Международного центра Низами Гянджеви, около 500 гостей, среди которых известные общественные и политические деятели.

В рамках мероприятия планируется обсуждение таких глобальных вопросов, как мир и безопасность в Ближневосточном регионе, существующая геополитическая ситуация в Балканском регионе, растущая роль молодежи в общественной и политической жизни в современный период.