В мексиканском городе Сан-Джасинто-Амилпас, штат Оахака, несколько женщин заключили символические браки с деревьями. Об этом сообщает издание Metro.

Церемония, устроенная по инициативе перуанского актера и активиста-эколога Ричарда Торреса, прошла в воскресенье, 25 февраля. Участницы, наряженные в белое, обнимали и целовали деревья, клялись им в верности и подбрасывали в воздух букеты цветов.

При помощи символической свадьбы, сыгранной в соответствии с обычаями инков, активисты надеются привлечь внимание общественности к незаконной вырубке лесов на юго-западе Мексики.

В декабре 2017 года Ричард Торрес провел аналогичное мероприятие в Перу. Он утверждал, что надеется таким образом спасти тысячи деревьев.