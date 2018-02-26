Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни 16 гражданок Турции за причастность к деятельности террористической организации ИГ.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

«Центральный уголовный суд Ирака, рассмотрев дела 16 гражданок Турции, подтвердил их причастность к деятельности ИГ… Суд вынес смертный приговор в отношении обвиняемых женщин, согласно закону о противодействии терроризму», — сообщается в постановлении суда.

По словам представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, «обвиняемые в ходе следствия признались в том, что прибыли (на территорию Ирака) с целью женитьбы на членах ИГ, оказывали им логистическую поддержку». Спикер отметил, что этот «приговор является предварительным и может быть обжалован».

Напомним, что 19 февраля Центральный уголовный суд Ирака вынес приговоры 11 женщинам, обвиненным в причастности к деятельности «Исламского государства» и других террористических группировок. Одна из обвиняемых, гражданка Турции, была приговорена к смертной казни через повешение. Еще 10 женщин, в их числе гражданка Азербайджана, были приговорены к пожизненному лишению свободы.