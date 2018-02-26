Вчера в Сети стали массово появляться однотипные публикации о том, что российские Су-57 убили несколько тысяч американских солдат в Восточной Гуте. Почему это откровенная ложь, и кому она может быть выгодна, — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Первая публикация подобного содержания появилась на одном из интернет-порталов, а затем быстро разлетелась по другим аналогичным сайтам. Примерный смысл послания следующий: якобы по данным сирийских СМИ в Сирии сейчас находится уже четыре многофункциональных истребителя пятого поколения Су-57, которые «дружно сравняли с землей Восточную Гуту вместе с американскими солдатами». Также, продолжает этот неизвестный источник, в оазисе Восточной Гуты якобы находилось до 2 тысяч американских солдат.

Стоит признать, что Су-57 действительно прибыли в Сирию несколько дней назад. Однако ни один источник, включая медиацентры вооруженных группировок, действующих в Восточной Гуте, не сообщает об атаках данных истребителей. Кроме этого, к тексту были прикреплены, по всей видимости, первые попавшиеся видео, опубликованные 23 февраля на пропагандистских ресурсах боевиков, которые по задумке авторов «вброса» должны были доказать факт атаки Су-57. Однако в описании к оригинальному видео нет никаких указаний, кто и когда проводил данные бомбардировки, а также не названо конкретное место.

Не выдерживают никакой критики и заявления о том, что в пригородах сирийской столицы, в анклаве боевиков, со всех сторон окруженном подразделениями правительственных войск и союзных сил, могут находиться американские солдаты и «солдаты НАТО». Подразделения военнослужащих США дислоцируются на юге провинции Хомс в районе пограничного перехода Ат-Танф, а также на подконтрольных курдским вооруженным формированиям территориях в Северной и Восточной Сирии.

Стоит учитывать и тот факт, что Вооруженные силы США никогда не использовали такое количество собственной пехоты ни при освобождении Ракки, ни при освобождении Мосула, ни при освобождении левого берега Евфрата, предпочитая действовать руками подконтрольных им группировок «Новая сирийская армия», «Свободная сирийская армия», «Демократические силы Сирии» и так далее.

Кроме того, согласно тексту «вброса», Госдепартамент США якобы «пытался дозвониться до Москвы, но там никто не отвечает»:

«Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни в другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат».

Автор «вброса», по всей видимости, ссылается на выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на Мюнхенской конференции от 17 февраля. Однако глава МИД РФ не произносит ничего и близкого по значению, в чем можно убедиться лично, посмотрев запись.

Вызывает подозрение и то, что данные публикации начали массово распространяться в Сети на следующий день после принятия резолюции Совбеза ООН по перемирию в Сирии для проведения гуманитарных операций. Принятие данного документа было инициировано США, которые обвиняли правительство Башара Асада, Россию и Иран в создании гуманитарной катастрофы в Восточной Гуте.