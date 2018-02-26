Тема сегодняшней заметки – зачисление ребенка в первый класс согласно системе электронного заявления.

Отметим, что подобная практика стала внедряться в столице три года назад. Уже на четвертый год в министерстве решили, что пришло время расширить зону охвата данной электронной услуги.

Конечно же, этот способ удобен, кроме того, таким образом на нет сводится и школьная коррупция, о которой раньше столько писали и говорили в СМИ.

Но, тем не менее, недовольные новой системой граждане все же имеются.

В социальной сети Фейсбук распространилось сообщение одной из пользовательниц, которая пожаловалась на новшества в зачисления первоклашек в школу.

«Со вчерашнего дня родители первоклашек 2018-2019 -го года думаю, как и я потратили немалое время и нервов, чтобы зарегистрироваться в наши школы, которые в свою очередь умудрялись по каким-либо причинам отказывать в зачислении.

Я проживаю по ул. ул. Шарифзаде (Ясамальский район), и изначально подала заявление в 20-ю школу. Через пару часов после подачи электронного заявления мне приходит ответ об отказе. Причина — несоответствие «микроэрази». Тогда я делаю попытку зарегистрировать ребенка в 175 школу. Регистрация была одобрена. Почему такая дискриминация? Ведь 20-я школа от 175 на расстоянии вытянутой руки, а почему-то в 20-й зарегистрировать ребенка так и не удалось. Причем, не только мне, но и многим другим людям, проживающим недалеко от школы №20».

Для выяснения причины женщина стала звонить Министерство образования, где ей рассказали о принципе работы системы «микроэрази», а также оповестили о том, что в этом году 31 школа начала работать по этой системе. Согласно принципу «микроэрази», в ту или иную школу попадают только те дети, которые проживают по максимально приближенным к школе адресам.

Женщина задала сотруднику Министерства ряд вопросов, а именно: откуда можно было узнать об этой новой системе? Кем были установлены эти правила? Министерством образования? Кабинетом министров? И почему все люди, которые прошли через все муки ада во время попыток регистрации детей, ничего не знали об этих 31 школах со своими принципами??? Если никто не информирует народ, откуда ему знать? Где это было написано, и почему не было заранее подготовленного материала со стороны Министерства образования об этих изменениях. Но сотрудник на другой стороне провода ответил: главное, что мы в Министерстве об этом знаем?

Женщина задает вопрос: а почему нигде в СМИ не выходила эта информация? Особенно если учесть, какого труда стоили попытки пройти регистрацию, сколько было технических неполадок, несовершенств и недоработок. Сотрудник Минобра посоветовал жаловаться в БШТИ и повесил трубку.

«Что делать – не знаю. В БШТИ вот уже 2 недели невозможно дозвониться: телефон отключен, на звонки никто не отвечает. Да и по городу расползлись слухи о том, что в 20 школе места продавались за 1500-2000 манатов, и якобы эти слухи были даже подтверждены сотрудниками этой школы, которые сами не в состоянии что-либо изменить, ибо сами были недовольны набором большого количества детей.

Сотрудник издания Минвал.аз побеседовал с представителем Министерства образования, который ответил, что все слухи о взятках за место в классы – не более, чем лживые слухи. На самом деле, вся информация о новшествах регулярно публикуется на сайте Министерства образования http://edu.gov.az/ru в разделе Хеберлер (http://edu.gov.az/az/page/522/14670). И в СМИ публиковался указ министра М.Джаббарова о переводе на электронную систему зачисления: http://ru.apa.az/novosti-azerbaydjana/sotsium/priem-uchenikov-v-i-klass-v-2017-2018-uchebnom-godu-budet-provoditsya-po-elektronnoj-sisteme.html.

Так же в социальной сети Фейсбук минобразования была открыта страница (https://www.facebook.com/bakuedu.gov.az/), где с 22 февраля по 2 марта граждане страны имеют возможность задавать вопросы по теме приема и зачисления первоклашек и получать быстрые ответы.

На канале Youtube сотрудниками Министерства образования был опубликован видеоролик пошаговой электронной регистрации https://www.youtube.com/watch?v=Q-PmAVVY2Zc&t=1s.

Кроме того, сотрудник Министерства образования, разговаривавший с жалобщицей, не мог ответить ей подобным образом, так как сотрудники минобразования всегда четко и компетентно отвечают на вопросы граждан, и не прерывают беседу отбоем в ухо. А самой родительнице нужно было не в последний момент решать вопрос устройства ребенка в первый класс, а для начала тщательно изучить информацию на сайте министерства, позвонить по опубликованным на сайте номерам телефонов. Что касается системы «микроэрази» – то информация об этом новшестве публиковалась еще в прошлом году и даже широко обсуждалась. Эта система распространяется на школы с большой плотностью учеников. Это 23-я, 160-я, 20-я, 6-я (и еще 27 школ города) – это школы, куда чаще всего родители хотят определить своих детей. Но, согласно принципу «микроэрази», сначала в эти школы определяются дети, живущие по соседству со школой, а потом уже все остальные.

Сотрудник Министерства образования отметил, что все подобные жалобы в социальных сетях порождает не сколько «бездействие и закрытость министерства», сколько некомпетентность и неосведомленность самих родителей.

— Вместо того, что бы в последнюю минуту за все хвататься и жаловаться потом на Фейсбуке, сначала нужно досконально изучить всю информацию на сайте министерства и подходить к вопросу зачисления грамотно. Не для себя же мы публикуем информацию, а для населения. Когда граждане научатся грамотно пользоваться этой информацией, тогда и проблемы отпадут сами собой, — резюмировали в Минобразования.

Яна Мадатова

Minval.az