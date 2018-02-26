26 февраля в рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и Исполнительной власти Сабунчинского района состоялась акция по высадке деревьев, организованная Общественным объединением «IDEA» и Государственным комитетом по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения «IDEA» Лейла Алиева.

Сначала в исполнении духового оркестра школы-интерната номер 2 прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

Минутой молчания была почтена память наших соотечественников, погибших во время Ходжалинского геноцида.

Затем участники акции выступили на различных языках на тему «Дети и война».

Далее вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения «IDEA» Лейла Алиева и участники акции для увековечения памяти 63 детей, ставших шехидами во время Ходжалинского геноцида, посадили 63 вечнозеленых кипариса.

На деревьях вывешены доски с именами, фамилиями и возрастом детей, ставших во время геноцида шехидами.

К акции, посвященной почтению памяти жертв Ходжалинского геноцида, сохранению в памяти этих событий, и, в частности, тому, чтобы молодое поколение всегда об этом помнило, присоединились около 120 участников IV Общереспубликанского форума азербайджанских детей, в том числе обучающиеся и живущие в нашей стране дети, являющиеся гражданами зарубежных стран.

Отметим, что международная информационная кампания «Справедливость к Ходжалы!» стартовала в 2008 году по инициативе Лейлы Алиевой. Кампания преследует цель повысить международную информированность в связи с Ходжалинским геноцидом, историческими причинами и последствиями армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, а также необходимостью безоговорочного и незамедлительного вывода армянских вооружённых сил из оккупированных территорий Азербайджана.