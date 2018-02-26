«Грузия против эскалации нагорно-карабахского конфликта», — об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на встрече, проведенной в Марнеули с азербайджанцами – представителями молодежи и общественности в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики».

Как передает Minval.az со ссылкой на местные СМИ, один из молодых участников встречи напомнил президенту Грузии о том, что сегодня в Азербайджане отмечается 26-я годовщина Ходжалинского геноцида и попросил почтить память жертв трагедии минутой молчания. Однако грузинский лидер не стал этого делать, отметив лишь, что «следит за ситуацией вокруг армяно-азербайджанского конфликта».

Г.Маргвелашвили заявил, что Грузия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.