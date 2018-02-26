Турецкий телеканал TRT Avaz показал репортаж в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В сюжете чудом выжившая жительница Ходжалы Дюрдане Агаева рассказывает об ужасах армянского плена:
Турецкий телеканал TRT Avaz показал репортаж в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
В сюжете чудом выжившая жительница Ходжалы Дюрдане Агаева рассказывает об ужасах армянского плена:
Дата: 2018/02/26 14:40
Раздел: Новость
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