Истребители пятого поколения Су-57, которые пока не приняты на вооружение, были отправлены на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытаний в боевых условиях, пишет издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в оборонной промышленности.

Всего, по данным издания, в Сирию отправлены четыре Су-57. Один из опрошенных газетой экспертов считает, что в Хмеймим прибыли все Су-57, проходящие испытания.

В Сирии, пишет «Коммерсант», Су-57 будет апробировать системы радиоэлектронной борьбы и радиолокации, но о полноценном боевом применении речь пока не идет.

Кроме плановых испытаний, отметил один из собеседников издания, у отправки Су-57 в Сирию могут быть и репутационные цели. Успешные испытания, по его мнению, могут придать новый импульс российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения.

Официально Минобороны отправку Су-57 в Сирию пока никак не прокомментировало.