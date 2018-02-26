Изгнание жителей народности рохинджа из Мьянмы является примером этнической чистки.

Как передает РИА Новости, об этом завил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на открытии 37-й сессии Совета ООН по правам человека.

«По моему опыту, рохинджа больше всего дискриминируют в мире, и это происходило еще до начала нынешнего кризиса. Лишенные гражданства, они подвергались крайне жестокому обращению со стороны вооруженных сил и других и были изгнаны из своих домов и страны, что является ярким примером этнической чистки», — сказал он.

Генсек ООН призвал правительство Мьянмы незамедлительно обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в штат Ракхайн. Он также указал на необходимость оказать помощь беженцам народности рохинджа в Бангладеш.

Гутерреш подчеркнул, что рохинджа нуждаются в немедленном получении необходимой для спасения жизни помощи, долгосрочном решении кризиса и справедливости.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Ранее официальные представители Бангладеш и Мьянмы завершили работу над соглашением о репатриации беженцев-рохинджа, которая должна завершиться в течение двух лет после начала этого процесса. Сообщалось, что Бангладеш организует пять транзитных пунктов, откуда беженцы будут прибывать в два лагеря для приема и временного проживания рохинджа на территории Мьянмы.