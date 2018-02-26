Верховный суд России признал законным и обоснованным приговор областного суда по уголовному делу в отношении уроженца Азербайджана, который признан виновным в совершении убийства и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, информируют российские СМИ.

В ноябре 2016 года 33-летний в Орске уроженец Азербайджана Рауф Гардашов, поссорившись со своей сожительницей, смертельно ранил ее ножом, а затем и четырехлетнюю дочь. Женщина и ребенок скончались на месте.

Спустя сутки гражданин Азербайджана во время его задержания оказал активное сопротивление полицейским и пытался ударить одного из них ножом в живот. К счастью, тот сумел увернуться от удара. Мужчина был обезоружен и задержан.

Ранее суд приговорил Гардашова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Верховный суд РФ признал законном и обоснованным решение нижестоящей инстанции. Таким образом приговор суда вступил в законную силу.