Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут слабый туман. Ночью и утром подует порывистый северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в горных районах – снег, днем осадки постепенно прекратятся. В отдельных местах будет туман. Подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла.