Тела погибших российских солдат будут доставлены на родину уже после проведения выборов президента РФ, чтобы не будоражить общественность накануне планируемой триумфальной победы Владимира Путина. Об этом сообщают сослуживцы погибших в Сирии российских солдат, возмущаясь решению властей РФ.

Поводом для очередной серии скандальных заявлений, раскрывающих суть российской операции в Сирии, стал сюжет издания «Настоящее время» о погибшем в Сирии российском наемнике из Калининграда Владимире Логинове, который ранее воевал в составе боевиков «ДНР» на Донбассе, передает «Диалог.UA».

Журналисты встретились с супругой российского наемника, которая рассказала о поездках мужа на Донбасс и в Сирию. На Донбассе Логинов служил с 2014 года, при этом за службу в армии «ДНР» он «получил копейки» – жена призналась, что за войну против Украины российские власти с наемником так и не рассчитались. При этом сослуживцы признали, что тела погибших в Сирии наемников будут доставлены в Россию уже после проведения выборов президента РФ, чтобы не будоражить общественность накануне планируемой триумфальной победы Путина.