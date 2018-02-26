Российский депутат: «Акт Ходжалинского геноцида должен быть осужден миром, преступники должны понести самое суровое наказание»

Как сообщает АПА, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев выразил глубочайшие соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии президенту Азербайджанской республики Ильхаму Алиеву и направил в его адрес правительственную телеграмму:

«Глубокоуважаемый господин президент!

Позвольте выразить Вам и всему азербайджанскому народу глубочайшие соболезнования в связи с годовщиной Ходжалинской трагедии. Российский народ сегодня скорбит вместе с Азербайджаном. Акт геноцида, оборвавший жизни 613 человек должен быть осуждён мировым сообществом, а виновные понести самое суровое наказание. Нельзя оставаться равнодушным, глядя на страшные кадры фотохроники, запечатлевшие чудовищное по своей жестокости преступление. И все мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить повторения подобных трагедий. Светлая память погибшим. Они навсегда останутся в сердцах грядущих поколений».