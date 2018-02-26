На территории Бакинского железнодорожного вокзала задержан вооруженный мужчина, имевший при себе автомат марки «Калашников».

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, сотрудниками полиции была проведена очередная успешная операция по выявлению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

В Главное управление полиции на транспорте поступила информация о том, что на территории Бакинского железнодорожного вокзала у мужчины по имени Ариф имеется при себе огнестрельное оружие.

В результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции неотложных оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Сумгаит, ранее судимый Ариф Кичикниджат. В Главном управлении по время обыска мужчины при участии понятых у него были обнаружены и изъяты автомат марки «AKM» и обойма с 9 патронами.

По факту было возбуждено уголовное дело, ведется расследование.