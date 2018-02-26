Виновники Ходжалинской трагедии должны ответить перед законом, сказал в связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Йылдырым отметил, что несмотря на то, что с того времени прошло уже 26 лет, виновники этой кровавой трагедии все еще не ответили перед законом.

В результате захватнической политики Армении более одного миллиона мирных азербайджанцев превратились в беженцев и вынужденных переселенцев. Турция решительно осуждает оккупацию Арменией азербайджанских земель, и еще раз подчеркивает, что всегда будет рядом с Азербайджаном, сказал турецкий премьер.