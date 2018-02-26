Жалоба, поданная в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев на улице С.Балагардашова в поселке Сахиль Гарадагского района Баку, была расследована на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства.

Был выявлен факт вырубки тутового дерева диаметром ствола 20-24 см. В ходе расследования сотрудники министерства установили, что дерево было незаконно срублено жителем поселка Сахиль Кямилем Пашаевым, нанесшим своими действиями ущерб в размере 600 манат. По факту правонарушения был составлен протокол. Виновный К.Пашаев, будучи физическим лицом, оштрафован на сумму 2000 манат.